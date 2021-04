Guschlbauer bremst bei Großinvestition

Verkaufsstellen an hochfrequentierten Plätzen wie Flughäfen oder Bahnhöfen fielen genauso weg wie Einnahmen aus dem Tourismus. Damit ging der Umsatz 2020 im Vergleich zum Jahr davor um 15 Prozent auf 25,2 Millionen Euro zurück. Auswirkungen hat die Pandemie auf die geplante Großinvestition mit einem Gesamtvolumen von 18 Millionen Euro. So verschieben sich die Bauarbeiten für die Erweiterung der Produktionskapazitäten nach hinten.

Gleichzeitig sieht Geschäftsführer Robert Guschlbauer im Trend zu nachhaltigen und gesunden Lebensmitteln eine Chance: So habe es in Deutschland positive Rückmeldungen auf einen neuen veganen Riegel gegeben. Auch pikante Produkte will Guschlbauer (beschäftigt 100 Mitarbeiter) heuer auf den Markt bringen.