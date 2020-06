Corona hinterlässt "tiefe Furchen" im Handel

"Wir haben in den Wochen des Lockdowns von Mitte März bis Anfang April einen Umsatzentgang von 25 Millionen Euro. Im Mai und Juni liegen wir knapp unter Vorjahresniveau. An Aufholen ist aber kein Hindenken", beschreibt Karl Mayr, geschäftsführender Gesellschafter des Modehandelsunternehmens Fussl, die aktuelle Situation. Das Familienunternehmen sei solide und gut finanziert. "Wir überstehen auch ein Jahr mit Verlust. Aber wenn nicht ein Teil der Verluste durch die öffentliche Hand abgefedert wird, wird es in unserer Branche noch ein Blutbad geben", sagt Mayr.

Diese Einschätzung deckt sich mit der ersten Corona-Bilanz, die die Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gestern gezogen hat. "Corona hinterlässt in fast allen Bereichen des österreichischen Einzelhandels deutliche Spuren. In manchen Bereichen wie zum Beispiel den modischen Branchen sehr tiefe Furchen", sagt Peter Buchmüller, Obmann der WKÖ-Bundessparte Handel. Der Umsatzentgang des stationären Einzelhandels in Österreich beträgt in den Monaten März und April 2020 gegenüber dem Vorjahr zwei Milliarden Euro brutto. Zehn Milliarden Euro an Bruttoumsätzen wurden in diesem Zeitraum erwirtschaftet. Rechnet man den stationären Einzelhandel zur Grundversorgung heraus, so liegt der Umsatzeinbruch bei nahezu 50 Prozent.

Plus bei Lebensmitteln

Einzig der Lebensmittelhandel, der während des Lockdowns unverändert geöffnet hatte, konnte etwa im April zulegen – und zwar kräftig: Weil auch die Gastronomie geschlossen hatte, stiegen in diesem Zeitraum die Umsätze um mehr als zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Baumärkte und Kosmetikhandel kommen mit einem blauen Auge davon. Im Bekleidungs-, Schuh- und Lederwareneinzelhandel lag das Minus im April hingegen bei 70 Prozent. Vielen Händlern gehe es sehr schlecht, sagt Handelsobmann Buchmüller: "Wir werden Unternehmen verlieren."

Trübe Aussichten

Die Aussichten für die kommenden drei Monate werden von den Händlern je nach Branche unterschiedlich eingeschätzt, scheinen jedoch insgesamt trüb: 55 Prozent der Befragten erwarten laut KMU Forschung Austria keine Verbesserung der Situation, 28 Prozent gehen von einer Verschlechterung der Geschäftsentwicklung aus.

Die KMU Forschung Austria untersuchte 5000 Firmen mit positivem Betriebsergebnis 2019 und stellte fest, dass die Hälfte von ihnen Mindestumsätze zwischen 78 und 100 Prozent der Vorjahreswerte erreichen müsste, um gewinnbringend zu wirtschaften. Laut Buchmüller erzielen 38 Prozent der Unternehmen im Handel keinen Gewinn. (sd)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.