Agrana: Wirbel abseits des Ja zur Zuckerfabrik

160 Jobs sind gesichert, auch weil die öffentliche Hand unterstützend eingreift und weil die Landwirte – allen voran die aus Oberösterreich – alles unternahmen, um die geforderte Anbaufläche von 38.000 Hektar zusammenzubringen.

Abseits des Ja zur Zuckerfabrik herrscht in der Agrana Unruhe. Dass sich der Konzern im Sommer überraschend von zwei langjährigen Geschäftsführern trennte, stieß auf Unverständnis (die OÖN berichteten). So will laut der "Presse" nun einer der Geschäftsführer, Ulrich Fischer, Licht ins Dunkel bringen. Er hätte "unrealistisch optimistische" Prognosen der Konzernspitze nicht geteilt, die Bilanz hätte damit ein anderes Bild ergeben können. Letztendlich unterschrieb Fischer – angeblich unter Druck – den Jahresabschluss; später sei er "wie ein Rübendieb" aus dem Unternehmen eskortiert worden. Seitens der Agrana hieß es gegenüber den OÖN: "Zu Spekulationen über die Abberufung geben wir keinen Kommentar ab." (viel)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.