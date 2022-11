Wieder neuer Eigentümer für frühere Linzer Catalysts

Der bisherige Mehrheitseigentümer, die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), will den Verkauf von Cloudflight an die Partners Group in den kommenden vier Monaten abschließen. Das gab Cloudflight heute, Dienstag, bekannt. Die DBAG bleibe über ihren Fonds DBAG Fund VII als Minderheitseigentümer an Bord. Zu den Gründen gab es keine Angaben. Die Schweizer gaben den Unternehmenswert mit rund 400 Millionen Euro an.

Die Partners Group mit Zentrale in Baar hat sich auf die Weiterentwicklung von Unternehmen und die Vermögensverwaltung spezialisiert. Rund 131 Milliarden Euro würden weltweit derzeit verwaltet, heißt es. Vom neuen Eigentümer verspricht sich Cloudflight „Präsenz auch über die deutschsprachige Region hinaus“, sagt Roger Kehl, Chef von rund 1000 Beschäftigten bei Cloudflight, die zuletzt 80 Millionen Euro umgesetzt haben.

Das Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen entstand 2019 aus dem Zusammenschluss von Catalysts und dem deutschen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Crip Research.

Catalysts wiederum wurde 2005 von Christoph Steindl und Christian Federspiel in Linz gegründet und aufgebaut. Zu den Kunden der IT-Firma zählen etwa die voestalpine, der Österreichische Skiverband, die Linzer Kepler-Uni und A1. Mitgründer Steindl starb im August 2021 nach langer und schwerer Krankheit. Cloudflight hat in Oberösterreich Standorte in Linz, Hagenberg, Ried im Innkreis und Perg.