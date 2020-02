RLB OÖ eröffnet neuen Standort auf Linzer Landstraße

20 Beschäftigte werden sich in der Bankstelle um rund 12.000 Kunden kümmern, teilte die RLB OÖ heute, Dienstag, in einer Presseaussendung mit. Das neue Kundencenter sei eine „Vorzeige-Bankstelle“, wird Heinrich Schaller, Generaldirektor der Bank, zitiert. Sie vereine Kundenorientierung, Beratungsqualität und digitales Know-how.

Herstück des denkmalgeschützten Gebäudes an der Adresse Landstraße 15/Ecke Betlehemstraße mit 650 Quadratmetern ist ein lichtdurchflutetes, begrüntes Atrium. In der Bankstelle begegnen Besucher in den ersten drei Wochen dem Roboter „Pepper“, der über verschiedene Geldthemen informiert. Auch digitale Infoterminals sowie ein Immobilien-Informationsbrett stehen zur Verfügung. Die obere Ebene im dreigeschoßigen Gebäude wird als Veranstaltungsraum genutzt.

Eingeweiht wird die neue Filiale kommenden Donnerstag mit einem Tag der offenen Tür. Kicker des Lask geben ab 13 Uhr Autogramme.