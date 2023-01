Rewe investiert heuer 460 Millionen Euro

Das Geld solle vor allem in die Modernisierung der Filialen, Energieeinsparungen und Erhöhung der Tierwohlstandards fließen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Mehr als 100 Neu- und Umbauten von Filialen seien geplant. In Österreich gehören Billa, Billa Plus, Penny, Adeg und Bipa zum Unternehmen. Rewe beschäftigt in Österreich insgesamt rund 45.000 Mitarbeiter.

Auch in anderen europäischen Ländern will der Lebensmittelhändler in diesem Jahr investieren. In Bulgarien, der Slowakei, Tschechien, Rumänien, Italien, Ungarn sowie in Litauen sollen rund 200 Märkte neu eröffnet oder modernisiert werden.

