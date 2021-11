Reisewarnung: "Das trifft uns in Mark und Bein"

Es gehe um die Stimmung, so Reitterer weiter: Die Schritte würden jeden verunsichern, der geimpft ist. "Nach dem kompletten Ausfall der letzten Wintersaison trifft uns das in Mark und Bein", sagte Susanne Kraus-Winkler, Vertreterin der Hoteliers in der Wirtschaftskammer Österreich, die von einem Desaster und totaler Verunsicherung in der Branche sprach. Trotz steigender Zahlen ist die Stornierungswelle bisher ausgeblieben. Nun bangt die Tourismusbranche um die Wintersaison:

"Die Buchungen in den vergangenen Wochen waren sehr gut", sagt Mario Pabst, Direktor des Familien-Luxushotels "Dachsteinkönig" in Gosau: "Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Kuh vom Eis kriegen." Rund die Hälfte der Gäste komme aus Deutschland. Die kommenden Tage würden zeigen, wie viele Gäste stornieren oder umbuchen. Dann müsse man entscheiden, ob man Kurzarbeit für die Mitarbeiter beantrage oder nicht. Optimistisch stimmt Pabst, dass der Anteil der inländischen Gäste im "Dachsteinkönig" von 25 Prozent vor Corona auf 49 Prozent aktuell gehoben werden konnte.

Deutsche Gäste, die in Österreich Urlaub machen, müssen ab 14. November bei der Heimfahrt neue Einreisebestimmungen beachten: Einreisende sowie Reiserückkehrer aus einem Hochrisikogebiet müssen sich im Voraus über http://www.einreiseanmeldung.de anmelden und ihren 3G-Nachweis über dieses Portal hochladen. Getestete müssen nach ihrer Rückkehr verpflichtend für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen durch Freitesten beendet werden.

Michaela Reitterer, Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Bild: Florian Lechner

Ausnahmeregel für Kinder?

Dass Österreich nun Hochrisikoland sei, sei unangenehm, sagt Oberösterreichs Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP). Diese Entwicklung sei aber erwartbar gewesen: "Die 2G-Regel wurde ja genau dazu eingeführt, um die Wintersaison zu retten." Die Einschränkungen würden in erster Linie ungeimpfte Gäste betreffen. 83 Prozent der Deutschen, die Winterurlaub in Österreich planen, sind Achleitner zufolge aber geimpft.

Das Problem ist aber, dass sich Kinder, die jünger als zwölf sind und nicht geimpft werden können, in Deutschland immer in eine fünftägige Quarantäne begeben müssen. Daher drohen Stornierungen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger verhandle mit ihrem deutschen Kollegen, damit es für Kinder Freitest-Möglichkeiten gebe, sagt Achleitner.

Köstinger kündigte an, dass Österreich alles dafür tue, um so rasch wie möglich wieder von der Liste der Hochrisikostaaten gestrichen zu werden.

Als "unglaublich bitter" beschrieb Andrea Hansal, Sprecherin der Verkehrsbüro-Gruppe (Ruefa, Austria Trend Hotels), die Situation. Nach einem Totalausfall der vergangenen Wintersaison seien die Buchungen für die kommenden Monate, gerade rund um die Ferien, wieder auf Vorkrisenniveau gewesen. Angesichts solcher Fallzahlen sei die Lust auf Winterurlaub bei vielen aber enden wollend: "Jetzt müssen wir schauen, wie sich das auf die Saison auswirkt."