Pierer Industrie 2023 mit weniger Gewinn und mehr Umsatz

Der Gewinn nach Steuern brach von 175,7 auf 89 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Die EBIT-Marge gab von 8,3 auf 5,8 Prozent nach. Der Personalstand erhöhte sich von 10.917 auf 11.040.

Der Free Cash Flow betrug im abgelaufenen Jahr minus 424,9 Millionen Euro, nach minus 62,7 Millionen im Jahr 2022. Die Investitionen gingen von 389,4 auf 359,7 Millionen Euro zurück, die Eigenkapitalquote lag bei 28,6 Prozent (2022: 31,6 Prozent).

Die Pierer Industrie ist die Dachgesellschaft des Imperiums von Stefan Pierer, dazu gehören unter anderem Pankl Racing und die Pierer Mobility (KTM. Husqvarna, GasGas,...).

Millionen an Steuernachzahlung

Zuletzt haben die schlechten Nachrichten beim Seriensieger der Rallye Dakar nicht abgerissen. So hat Stefan Pierer laut Recherchen von "'Der Standard" und ORF rund um eine Lebensversicherung in Liechtenstein Millionen Euro an Steuern nachzahlen müssen. Ende des Vorjahres wurde bekannt, dass heuer bis zu 300 Stellen in Österreich abgebaut werden sollen. Im März wurde dann verlautbart dass noch 120 Forschungsjobs dazukommen sollen.

Lesen Sie auch: Absagenflut: Pierer, Wolf und Blümel kommen nicht zu Cofag-Ausschuss

