Pegasus: Küchen, Sportmode und intelligentes Golfen

Jetzt heißt es schnell sein: Weniger als eine Woche läuft die Bewerbungsfrist für den Pegasus, den wichtigsten Wirtschaftspreis Oberösterreichs, noch. Unter dem Motto "In die Zukunft investieren" holen die OÖN und ihre Partner heuer Unternehmen vor den Vorhang, die mit Investitionen in Infrastruktur, neue Geschäftsmodelle oder Produkte die Basis für eine erfolgreiche Zukunft legen. Bewerbungen sind auf www.nachrichten.at möglich.

Die Liste jener Unternehmen, die auf eine der begehrten Pegasus-Trophäen hoffen, kann sich sehen lassen: In der Kategorie Erfolgsgeschichten tritt der Trauner Küchenspezialist Haka an, der in Wien einen neuen Standort eröffnet hat, seinen Maschinenpark modernisiert und den Fuhrpark elektrifiziert. Das Unternehmen beschäftigt an die 200 Mitarbeiter.

Haka-Spitze: Mario Stifter, Anna Richter, Gerhard Hackl (v.l.n.r.) Bild: Mayr

213 Beschäftigte arbeiten beim Innviertler Sporttextilien-Hersteller Löffler, der nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert. Zuletzt setzte Löffler mit Geschäftsführer Otto Leodolter und Fertigung in Ried im Innkreis und Bulgarien 33 Millionen Euro um. Das Unternehmen rechnet sich in der Sparte Erfolgsgeschichten Chancen aus.

Otto Leodolter, Geschäftsführer des Textilproduzenten Löffler Bild: Werk

Florian Hämpel (li.) und Mario Zittmayr gründeten „Gemma Golfn“. Bild: privat

Als Innovationskaiser sieht sich hello again aus Leonding. 15 von 56 Beschäftigten arbeiten bei dem auf digitale Kundenbindung spezialisierten App-Entwickler nur an der Weiterentwicklung der Funktionen. Auch auf das Stockerl der Innovationskaiser will das Kronstorfer Unternehmen "Gemma Golfn" springen. 2021 nach einem Urlaub in Hamburg gegründet, hat das Unternehmen ein Golftrainingszentrum eröffnet, in dem jeder Abschlag digital unter die Lupe genommen wird.