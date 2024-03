Was machen Sie eigentlich, Herr Bischof?

Wie erklären Sie einem sechsjährigen Kind, was Sie beruflich machen?Ich versuche, dass mehr Liebe und Freude in unser Land kommt. Und was antworten Sie auf die Frage, warum Sie dafür Geld bekommen?Ich bekomme so viel, dass ich ganz gut lebe. Und ich versuche auch, anderen etwas von meinem Geld zu geben. Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche?Zwischen 80 und 90 Stunden. Bleibt in Ihrem Job noch Zeit für ein Privatleben – und wie nutzen Sie es?Es gibt Monate, in denen keine Zeit für ein