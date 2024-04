Genossenschaften: "Ziele erreichen, die man allein nicht schaffen könnte"

Um dem zunehmenden Verlust an Infrastruktur im Ort entgegenzutreten, gründete sich die Bürgergenossenschaft St. Stefan-Afiesl. Ökostrom aus der Region für die Region ist die Grundidee von Energiegenossenschaften, die vermehrt gegründet werden. Vor 135 Jahren wurden in Oberösterreich die ersten Genossenschaften nach der Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründet: 2023 waren es 250. Die Molkerei Berglandmilch wird ebenso in dieser Form geführt wie die neun Lagerhäuser und die