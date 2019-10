Mitmachen und gewinnen beim OÖN-Börsespiel

Nach den ersten paar Tagen waren gestern, Montag, schon mehr als 3000 Mitspieler bei der Erwachsenenwertung, 784 bei den Schülern und 81 Schulklassen angemeldet.

In Führung liegt in der Erwachsenenwertung Johannes Zika. Bei den Schülern hat derzeit Sebastian Fleischanderl die Nase vorn, bei den Klassen die 3AK der BHAK Freistadt. Neueinsteiger können das aber leicht aufholen. Melden Sie sich an auf www.oon-boersespiel.at und machen Sie mit!

Ein Auto als Hauptpreis

Die Teilnahme am Börsespiel lohnt sich auf jeden Fall: Es werden Preise im Wert von mehr als 35.000 Euro vergeben. Hauptpreis ist heuer ein Citroen C3, gesponsert von der Autowelt Linz und der Kepler-Fonds AG. Für den Zweitplatzierten in der Erwachsenenwertung gibt es Reise- und Zertifikategutscheine im Wert von 4000 Euro.

Bei den Schülern erhält der Gewinner ein TV-Gerät von Samsung im Wert von 1300 Euro. Die beste Schulklasse darf sich auf eine Fahrt zum Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark freuen.

