Lichtplaner-Firma in Wolfern pleite

1987 haben die Eltern der nunmehrigen Gesellschafter die Lichtfirma gegründet. Seit 2011 führen die Geschwister Christian und Martina das Unternehmen. Laut KSV kam es ab 2016 zu teils beträchtlichen Umsatzrückgängen. Diese führten zu Verlusten in den Wirtschaftsjahren 2016/17 und 2018/19.

Als unmittelbaren Anlass für die Insolvenz gegenüber dem KSV 1870 führt das Unternehmen an, dass ein Großkunde verloren wurde. Auch kam es zu Bauverzögerunen bei Großprojekten, weiters wurde der Generalvertrag mit Spar Österreich im Bereich Leuchtenservice gekündigt, heißt es in der Mitteilung des KSV weiter. Die Unternehmer seien mit der Schließung ihrer Firma einverstanden, eine Fortführung sei nicht geplant. Betroffen sind 73 Gläubiger und fünf Dienstnehmer. Die Vermögenslage wird mit Passiva von 1,3 Millionen Euro und 131.000 Euro an freiem Vermögen angegeben.