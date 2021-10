Vorbeischauen bei den OÖNachrichten

Natürlich sind die OÖNachrichten auch heuer wieder auf der Messe "Jugend & Beruf" vertreten, wenn sich vier Tage lang alles um die Fachkräfte von morgen dreht und Firmen sowie Bildungsinstitutionen Einblicke in ihren Alltag geben.

Auf alle, die beim OÖN-Stand vorbeischauen, warten nicht nur Infos zu den vielfältigen Jobmöglichkeiten im Wimmer Medienhaus (auch zu finden auf www.karriere.nachrichten.at), sondern auch die aktuelle Tageszeitung mit News aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Zeitgeschehen und Sport. Ebenso am Stand erhältlich ist natürlich die große "Jugend & Beruf"-Sonderbeilage der OÖNachrichten. Wie arbeitet es sich in einem so großen Medienhaus wie den Wimmer Medien, welche Jobs und Karrieremöglichkeiten gibt es überhaupt in der Medienbranche? All das erfahren die jungen Leute auf der Präsenzmesse sowie online. Die Berufsbilder reichen von der Anzeigen-Abteilung, der Redaktion über das Marketing bis hin zur Organisation und Verwaltung und der Arbeit im Druckzentrum.

Auch mit einem virtuellen Messestand sind die OÖNachrichten natürlich vertreten.

Auch die Sonderbeilage ist am OÖN-Stand erhältlich. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Gewinnspiel und Glücksrad

Für Erwachsene gibt es heuer wieder ein Messe-Gewinnspiel: Die OÖNachrichten verlosen einen LG Smart TV, einen Napoleon Rogue Edelstahl Gasgriller und zehn emporiaSMART.5 Smartphones. Aber auch die unter 18-Jährigen haben die Chance auf spannende Preise: Sie dürfen direkt am Messestand am Glücksrad drehen und können tolle Goodies ergattern: Taschentücher, Cityshopper, Rätselhefte, Notizblöcke, Müsliriegel und Kokosbusserl, solange der Vorrat reicht natürlich!



Neugierig geworden?

Besuche die OÖNachrichten auf der Messe "Jugend & Beruf" in Wels in der Messe-Halle 21, Stand 187 oder online auf digi.jugendundberuf.info bzw. nachrichten.at.