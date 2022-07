Wie sich Führungskräfte für künftige Herausforderungen wappnen

Corona hat die Arbeitsbedingungen von Führungskräften verändert: Virtuelle Arbeit erleichtert zwar die Planung von Besprechungen, erschwert aber den informellen Austausch mit den Mitarbeitern. "Führung von virtuell oder hybrid arbeitenden Teams sind neue Herausforderungen, mit denen Führungskräfte kämpfen", sagt Robert Breitenecker, wissenschaftlicher Leiter der Limak Austrian Business School in Linz. Dies erfordere eine gezielte Weiterbildung in den Bereichen "New Work" und "New Leadership". Die Limak reagiert mit gezielten Angeboten auf die Herausforderungen: Der Universitätslehrgang "Leadership Experience" hilft bei der Reflexion des bisherigen Führungsverhaltens und erweitert die Kompetenzen. Beim Lehrgang "Master in Management Leadership Excellence and New Work" werden das eigene Führungsverhalten, -rollen in Teams und Führung im organisatorischen Kontext beleuchtet.

Den Horizont erweitern

Beide Lehrgänge starten im Herbst: Limak und OÖN vergeben dafür vier Teilstipendien (Informationen im Infokasten). Angesprochen werden Führungskräfte, die im Berufsalltag regelmäßig mit herausfordernden führungs- und teambezogenen Aufgaben konfrontiert werden sowie Interesse an "New Work"-Management- und Führungsansätzen haben. Einer der früheren Teilnehmer, der von den erworbenen Kenntnissen bereits profitiert, ist Michael Grabmann, Manufacturing Manager bei Lenzing Plastics: "Der Lehrgang bietet theoretische Hintergründe, kombiniert mit praktischen Tools. Diese werden mittels Fallbeispielen bereits im Kurs angewendet, um eine erfolgreiche Umsetzung im Berufsumfeld zu ermöglichen." Die spannenden Einblicke, die Experten geben, würden den persönlichen Erfahrungshorizont erweitern.

"Nicht alles, was eine Führungskraft ausprobiert, wird auf Anhieb funktionieren", sagt Breitenecker. Hier seien Ausdauer und Geduld gefragt. Wichtig sei, den eigenen Führungsstil zu reflektieren und aus Fehlern zu lernen. (prel)

Vier Teilstipendien zu vergeben