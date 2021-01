Gefragter denn je: Buchhalter und Personalverrechner

Personalverrechner und Buchhalter sind gefragte Leute am Arbeitsmarkt. Weil nicht ausreichend viele verfügbar sind, haben Einsteiger beste Job- aussichten. Die Gehälter sind außerordentlich gut, auch für Einsteiger, und die Jobs bieten jede Menge Aufstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen. Diese Berufe sind aber nicht nur gut bezahlt, sondern auch besonders abwechslungsreich, bunt und spannend.

In der Wirtschaft zählen Zahlen

Was macht denn ein Personalverrechner oder Buchhalter überhaupt? Mitarbeiter, die im Karohemd und mit Hornbrille am Taschenrechner Zahlen schupfen, entspricht so gar nicht mehr dem Berufsbild zeitgemäßen Rechnungswesens. Personalverrechner/Lohnverrechner sind heute versierte Personalmanager mit vielfältigen Aufgaben, die Arbeitnehmer in vielen Personalangelegenheiten vom Eintritt ins Unternehmen bis zum Austritt begleiten und beraten.

Für jeden Betrieb von enormer Bedeutung

Personalverrechner sind wichtige Schnittstellen zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer, die z. B. Vorbereitungsarbeiten für den Steuerberater erledigen, Abrechnungen der Löhne und Gehälter, aber auch die Abwicklung von Dienstverträgen und Krankenständen übernehmen. Sie kümmern sich außerdem um Arbeitszeitthemen und kommunizieren mit Ämtern und Behörden.

Buchhalter beschäftigen sich mit den Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens. Sie sind im Unternehmen für die Verbuchung anfallender Geschäftsfälle verantwortlich und bearbeiten Steuersachverhalte. Mit ihrer Arbeit bilden sie die Grundlage für die zu treffenden Handlungsentscheidungen der Geschäftsleitung.

Chancenreiche Qualifikationen

