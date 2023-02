Bosch: Mehr Halbleiter kommen

Gegenüber 2021 gab es ein Plus von zwölf Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte mit 3,7 Milliarden eine Rendite von vier Prozent.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefan Hartung, wird in einer Aussendung damit zitiert, dass Bosch bis 2026 drei Milliarden Euro in sein Halbleitergeschäft investiere – "als Beitrag gegen die Halbleiterknappheit in der Mobilitätsbranche". Die Automotiv-Kunden von Bosch waren im Vorjahr teils mit massiven Lieferverzögerungen bzw. -ausfällen konfrontiert. Dennoch sei der Umsatz (auf mehr als 50 Milliarden Euro) stärker als die weltweite Autoproduktion gestiegen. Knapp ein Viertel des Geschäfts macht Bosch mit "Erzeugnissen rund um das Haus".

420.300 Menschen arbeiten für Bosch, in Österreich 3000 an zwölf Standorten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper