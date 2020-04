BlueSky Energy verlegt Batterieproduktion von China nach Europa

Bis jetzt wurden die Batteriezellen aus China importiert und vor Ort zum schlüsselfertigen Gesamtsystem für Eigenheime und KMU verbaut. Grund für die Verlegung nach Oberösterreich oder Bayern sei laut Unternehmen die "große Nachfrage".

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Lösungen setzt das Unternehmen auf Salzwasser-Technologie. "Die Batteriezellen waren bis jetzt der limitierende Faktor für unser Wachstum", erklärte Geschäftsführer Thomas Krausse in einer Aussendung am Dienstag den Strategiewechsel. BlueSky plant die jährliche Fertigungskapazität von 3.000 Batteriezellen auf 30.000 zu verzehnfachen. Spätestens im Juni soll die Entscheidung fallen, ob dies in Oberösterreich oder Bayern geschieht. Der Aufbau der 5-Mio.-Euro-Produktion sei ab Herbst geplant. Die Serienproduktion soll im ersten Quartal 2021 starten. Die Corona-Krise verdeutlichte einmal mehr, dass durch eine regionale Fertigung "Abhängigkeiten bei Transport- und Lieferungen vermieden werden und flexibel auf kurzfristige Marktanforderungen reagiert werden kann", so der Geschäftsführer weiter.

Aktuell verkauft das Unternehmen Speicherlösungen in 22 Ländern weltweit. Es ist privat geführt und "bilanziert positiv". Der Auftragsbestand betrug zum 31. März 3,4 Mio. Euro. Um die geplanten Wachstumsschritte zu finanzieren, begibt das Unternehmen 1.500 Genussrechte mit einer Nominale von jeweils 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft bis 30. Juni 2020.