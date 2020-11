Anlage in der Krise: OÖN-Geldtag am 27. November

Ein voller Erfolg waren die OÖN-Geldtage 2018 und 2019. Mit dem dritten Geldtag übersiedeln wir heuer ins Internet. Auf nachrichten.at können Sie live (und natürlich wann Sie wollen) die Gespräche mit hochkarätigen Experten mitverfolgen und vorab Fragen stellen. Am 27. November von 12 bis 17 Uhr diskutieren wir mit einer Reihe von Experten über Anlage und Finanzierung in Krisen-Zeiten.

Den Beginn machen dabei Schüler der oberösterreichischen Handelsakademien, die Österreichs Finanzminister Gernot Blümel zum Thema Anlage, aber auch die aktuelle Situation befragen. Schließlich geben wir derzeit das Geld aus, das künftig verdient werden muss.

Danach folgen vier Gesprächsrunden:

13–13.50: Nachhaltige Geldanlage: Zukunft oder Etikettenschwindel? Mit Stefanie Christina Huber (Vorstandsvorsitzende Sparkasse OÖ), Christoph Wurm (Generaldirektor VKB-Bank), Andreas Fellner (Vorstand Partner Bank), Helmut Nuspl (Schoellerbank) 14 bis 14.50: Ende der Dividende oder der bessere Zins? Welche Strategie fahren börsenotierte Konzerne? Was erwartet uns auf den Märkten? Mit Andreas Klauser (Vorstandschef Palfinger), Heinz Schaller (Generaldirektor Raiffeisen Landesbank), Gottfried Haber (Vize-Gouverneur Oesterreichische Nationalbank), Sebastian Wolf (Finanzvorstand Rosenbauer), Dietmar Reindl (Vorstand Immofinanz)

15 bis 15.50: Gold und Immobilien: Die Coronagewinner? Mit Andrea Lang (Münze Österreich), Wolfgang Stabauer (Geschäftsführer Öko Wohnbau), Manfred Pammer (Vorstandsvorsitzender Athos Immobilien)

16 bis 16.50: Billig finanzieren: Worauf Sie in der Nullzinsphase achten sollten: Mit Ulrike Weiß (Leiterin AK-Konsumentenschutz), Josef Weißl (Vorstand Oberbank) und Klaus Kumpfmüller (Generaldirektor Hypo Oberösterreich). Haben Sie Fragen an die Gäste? Wir bauen sie ein. Schreiben Sie an wirtschaft@nachrichten.at

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.