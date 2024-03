1988 gegründet: Heizungstechnik-Großhändler aus Linz ist pleite

Wie der Alpenländische Kreditorenverband berichtet, hat die "Inocal Wärmetechnik GmbH" die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Dem Linzer Großhändler für Heizungstechnik ging das Geld aus: Der Rückgang bei Neubauten und Sanierungen hat das Unternehmen laut Insolvenzantrag stark getroffen.

Personalstand reduziert

Der Personalstand wurde reduziert, was den laufenden Betrieb einschränkte. Zuletzt waren sechs Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatzrückgang hat schließlich einen Liquiditätsengpass verursacht. Die Passiva werden laut Antrag mit rund 823.000 Euro beziffert. Demgegenüber stehen freie Aktiva von 165.500 Euro.

Das Unternehmen soll in stark reduzierter Form fortgeführt werden: Den rund 90 Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Sollte die Sanierung gelingen, will sich Inocal auf den Handel mit gesamten Heizungsanlagen fokussieren. Der lagerbasierte Einzelteileverkauf soll geschlossen werden.

