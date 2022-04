Ein Norweger wird ÖSV-Cheftrainer

Der 39-Jährige lebt in Ramsau und kennt den Verband bereits aus seiner Zeit als ÖSV-Damencoach von 2016 bis 2019. "Es ist wichtig, dass wir an einem Strang ziehen. Spaß im Training und die Freude in der Gruppe sind für mich wichtige Erfolgsfaktoren", sagt Bitnes. Ludwig Gredler bleibt ÖSV-Co-Trainer, Dominik Landertinger unterstützt die Trainingssteuerung.