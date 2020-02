Wetterkapriolen in Hinterstoder: Wird der Weltcup bis Montag verlängert?

Der Wind war nicht das Problem. "Bianca" wirbelte an Hinterstoder großteils vorbei. Viel mehr war es der Regen, der über Nacht in dicke Schneeflocken überging. Der Weltcuport präsentierte sich am Freitagvormittag tief winterlich. 20 Zentimeter Neuschnee waren über Nacht gefallen. Zu viel, um ein vernünftiges Rennen auf der Hannes-Trinkl-Piste über die Bühne zu bringen.

Weniger Arbeit gibt es wegen des abgesagten Rennens aber nicht. Und das kollektive Schneeschaufeln, das am Freitag in Hinterstoder begann, ist noch die gemütlichste Aufgabe. Jetzt gilt, es die Rennen zu retten.

Für Samstag (Super-G) und Sonntag (Riesentorlauf) sind die Aussichten gut. Beim Wetter und auch für die Piste. Sie soll bis morgen wieder voll in Schuss sein. Aber ganz abgefunden hat man sich im Stodertal noch nicht mit der abgesagten Kombination. Ein Nachtrag am Montag steht im Raum.

Entscheidung bis heute Mittag

Die FIS kündigte an, bis heute Mittag eine Entscheidung treffen zu wollen. Würde der Weltcup in Hinterstoder nicht verlängert- ein Nachtrag wäre wegen des dichten Programms ziemlich unwahrscheinlich. Dann würde Alexis Pinturault nach zwei Rennen mit der kleinen Kristallkugel im Gepäck nach Hause fahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.