Ski-Ass gibt Rücktritt bekannt: „Hat mich zu einer Depression geführt“

Einst hatte sie als große Zukunftshoffnung der Franzosen gegolten, mit nur 25 Jahren zog Esther Paslier nun einen Schlussstrich. „Es ist vorbei“ - mit diesen Worten verkündet Paslier ihren Rücktritt in den sozialen Medien. Eine Entscheidung, „die in den letzten Monaten langsam gereift ist. Ein Kapitel wird mit Frieden und der Gewissheit, den Kreis geschlossen zu haben, beendet.“

Es ist ein Abschiedsbrief, in dem sie auf Missstände aufmerksam macht. Bei zahlreichen Rücktritten in den vergangenen Jahren spielten oft Verletzungen eine große Rolle. Paslier hatte jedoch mit dem „System“ ihre Probleme. „Schnell Ski fahren, das ist das Wichtigste. Das hat mich viele Monate lang zermürbt und schließlich zu einem Übermaß, einer Depression, geführt. Mit 22 Jahren ein Medikament zu nehmen, war schwer zuzugeben“, verrät sie in ihrer emotionalen Botschaft. Dies sei „schwierig für dich selbst und für dein Umfeld, wenn du schließlich etwas tust, das zwar anspruchsvoll ist, aber etwas, das du liebst“, so Paslier.

Nachdem Paslier aus den französischen Kadern flog, trainierte sie eine Saison lang privat. „ Ich wünschte, ich hätte alle notwendigen Ressourcen gehabt, um mich dauerhaft auf diese alternativen Wege einzulassen“, schreibt sie. Im vergangenen Frühjahr kehrte sie dann in die B-Gruppe der Nationalmannschaft zurück. „Es wurden neue positive und konstruktive Beziehungen geknüpft. Trotzdem gibt es immer noch viele Missstände. Die Leidenschaft für diesen Sport ist immer noch vorhanden. Ich liebe das Leben als Athlet, ich trainiere gerne und mag es, mich selbst herauszufordern. Aber das hat nicht gereicht. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass ich in diesem Rahmen nicht das finde, was es mir ermöglicht, mit dem Herzen Ski zu fahren und meine Fähigkeiten voll auszuschöpfen“, erklärt sie.

„Mein Körper verliert an Energie und das Feuer lodert kaum noch. Ich beschließe daher, meine Laufbahn als Skifahrerin hier zu beenden“, lauten ihre Schlussworte. Paslier hat in ihrer Karriere drei Europacup-Podestplätze erreicht und an 29 Weltcup-Rennen teilgenommen.

