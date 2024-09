Petra Kronberger verlässt den ÖSV mit Jahresende

Die Salzburgerin war zuletzt für den Bereich Optimal Sports verantwortlich, in dem es u.a. um Persönlichkeitsstärkung und Gesundheitsentwicklung geht. Kronbergers Rückkehr in den ÖSV nach in den Neunzigern beendeter aktiver Karriere war 2013 mit den Schladming-Weltmeisterschaften erfolgt, als sie u.a. für das kulturelle Programm verantwortlich gewesen war.

Bald danach wurde sie Frauenbeauftragte für die alpinen Ski-Frauen im ÖSV. Seit 2020 war Kronberger an der Implementierung des Konzepts Optimal Sports beteiligt und übernahm im Herbst 2021 die Leitung. Im Zuge der aktuellen Strukturänderungen im ÖSV wird Optimal Sports in den Bereich Medizin integriert. "Diese Entscheidung nehme ich mit Respekt zur Kenntnis", wurde die 55-Jährige in einer ÖSV-Aussendung zitiert. Optimal Sports sei seit der Präsentation unabhängig und alleinstehend gewesen, für sie sei das immer ein wichtiger Wert gewesen.

Kronberger: "Durch die neue Struktur ist dies aus meiner Sicht nicht mehr so gegeben und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dem ÖSV nach elf Jahren Adieu zu sagen." ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher respektierte die Entscheidung, bedauerte sie aber auch: "Eine Eigenständigkeit von Optimal Sports ist nach wie vor vorgesehen - es war uns im Zuge der Strukturänderungen aber wichtig, alle Ressourcen, die sich mit dem Thema der ganzheitlichen Gesundheit beschäftigen, im Referat Medizin zu bündeln." Stecher hob zudem die Aufbauarbeit Kronbergers hervor.

