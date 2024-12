Ski Austria eröffnet die Jagd auf das"Duo infernale"

Flaute oder Aufwind? Österreichs Ski-Herren sind fest entschlossen, die Abfahrtskrise im alpinen Weltcup abzuschütteln und heute (19 Uhr, ORF 1) auf der "Birds of Prey"-Piste in Beaver Creek um den ersten Sieg seit 632 Tagen zu kämpfen. Am 15. März 2023 hatte Vincent Kriechmayr in Soldeu triumphiert, in der abgelaufenen Saison sprang in acht Rennen nur ein einziger Stockerlplatz heraus – ebenfalls für den 33-jährigen Gramastettner, der am 17. Februar in Kvitfjell Zweiter wurde.