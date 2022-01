Nicole Schmidhofer beendet die Saison vorzeitig

Nicole Schmidhofer erklärt bei einem Pressetermin am Dienstag, dass sie diese Weltcupsaison nicht mehr an den Start gehen wird. Nächsten Winter wolle sie wieder angreifen, erklärte die 32-Jährige: "Es macht keinen Sinn. So kann ich nicht Rennen fahren."

Die Super-G-Weltmeisterin war in dieser Saison nach ihrem schweren Sturz im Dezember 2020 in den Weltcupzirkus zurückgekehrt. Beim Training für die Abfahrt in Zauchensee hatte sie kurzerhand den Startbereich verlassen und auf einen Start verzichtet.

In Kürze mehr...