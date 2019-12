Liveticker: Stand beim Slalom der Damen in Killington

Am Sonntag steht in Killington (USA) für die Ski-Damen der nächste Slalom der noch jungen Rennsaison an. Große Favoritin ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die bisher alle drei Torläufe in Vermont für sich entschieden hat.

Für Österreich starten Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Katharina Gallhuber, Katharina Huber, Chiara Mair, Franziska Gritsch und Michaela Dygruber. Verfolgen Sie da Rennen auf nachrichten.at im Liveticker.

Der Liveticker zum Damen-Slalom in Killington (Startzeit 15:45 Uhr):

