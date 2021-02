Eisprobleme bei NHL-Freiluftspiel am Ufer des Lake Tahoe

Über acht Stunden mussten die Colorado Avalanche und die Vegas Golden Knights nach dem ersten Drittel abwarten, bevor die Partie um 21.00 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen werden konnte. Wegen des sonnigen Wetters bereitete die künstliche Eisfläche lange Zeit Probleme. Colorado ging schließlich am späten Abend mit 3:2 als Sieger vom Eis.South

Am Sonntag treffen in einer weiteren Freiluftpartie die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl auf die Boston Bruins. In einer der regulären Samstag-Partien glänzte einmal mehr Connor McDavid. Der Kanadier erzielte beim 7:1-Heimsieg seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames drei Tore und kam auf insgesamt fünf Scorerpunkte. Sidney Crosby bestritt indes beim 3:2-Erfolg gegen die New York Islanders sein 1.000 Spiel für die Pittsburgh Penguins. Der Stürmer steuerte zwei Assists zum knappen Heimsieg bei.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Samstag:

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:5

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 4:0

Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 2:4

St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:5

Edmonton Oilers - Calgary Flames 7:1

Washington Capitals - New York Rangers 1:4

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3:2

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2

Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:1

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2:4

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:5.