Österreich unterlag dem Vize-Weltmeister 2:4

Österreichs Nationalteam verlor den Test in Garmisch.

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste von zwei WM-Testspielen gegen Deutschland nach guter Leistung verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag in Garmisch-Partenkirchen dem Vize-Weltmeister mit 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Die rot-weiß-rote Equipe machte einen frühen 0:2-Rückstand wett, kassierte aber im Finish noch zwei Treffer.

Am Samstag (16.15 Uhr/live ORF Sport +) steigt in Zell/See das Retourspiel, in dem Teamchef Roger Bader hochkarätige Verstärkung durch rund ein Dutzend Spieler der beiden ICE-Finalisten Salzburg und KAC erstmals zur Verfügung hat.

Österreich, mit David Kickert im Tor, startete gut und hatte durch Dominic Zwerger eine erste große Chance (7.), geriet aber unglücklich in Rückstand. Ein Schuss von Marc Michaelis wäre weit daneben gegangen, traf aber den Fuß von Nico Brunner, von dem der Puck ins Tor sprang (8.). Nach einem unnötigen Scheibenverlust hinter dem Tor erhöhte Michaelis auf 2:0 (11.).

Doch die Mannschaft von Roger Bader steckte die zwei Rückschläge weg und schaffte durch Benjamin Baumgartner, der seinen eigenen Rebound verwertete, den Anschlusstreffer (16.). In einer Druckphase gegen Ende des Mitteldrittels belohnte sich das ÖEHV-Team mit dem Ausgleich durch Lukas Kainz (38.), der nach einem Heinrich-Pass direkt abzog.

Den Schwung nahmen die Österreicher auch ins Schlussdrittel mit, ein Schuss von Brunner landete an der Latte (42.). Danach wurden die Gastgeber aber wieder stärker und kamen durch Daniel Fischbuch (50.) und Parker Tuomie (52./PP) noch zum Sieg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper