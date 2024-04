Eishockey: Ein Hauch von NHL in Linz

Es wäre vermessen, sich heute (18 Uhr, ORF Sport+) in der Linz AG Eisarena ein Erfolgserlebnis gegen den sechsmaligen Weltmeister Tschechien auszurechnen. Doch die Kulisse (bis zu 3000 Fans werden erwartet) sollte Österreichs Eishockey-Herren-Nationalteam, das im ersten von zwei Testmatches gegen den A-WM-Gastgeber (ab 10. Mai) am Donnerstag vor immerhin 6385 Besuchern in Budweis eine 1:5-Niederlage kassiert hat, doch Flügel verleihen.