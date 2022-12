Steel Wings gewannen im Shootout gegen Rittner Buam

Mit den Rittner Buam gastierten die Tabellen-Sechsten am Samstagabend in der Linz-AG-Eisarena. Und die Partie startete furios: Tavi erzielte in der 5. Minute das 1:0 für die Südtiroler. Die Steel Wings schlugen aber zurück: Geoff Kitt (6./pp, 9.) und Benjamin Mosaad (14.) trafen zur 3.1-Führung für die jungen Linzer.

Zeit zum Durchatmen blieb nach der Drittelpause nicht. Fink (22.) und Spinell (23./pp) brachten die Gäste durch einen Doppelschlag wieder zurück. Marcel Mayrhofer erzielte in der 27. Minute die neuerliche Linzer Führung. Die hatte aber abermals nicht lange Bestand, weil abermals Spinell im Powerplay traf - 4:4 (32./pp).

Nach einem torlosen Schlussdrittel folgte eine fünfminütige Verlängerung. Aber auch die brachte keinen Sieger hervor. So musste das Penaltyschießen entscheiden, in dem Kilian Rappold den entscheidenden Versuch verwandelte.

„Generell kann ich gleich mal sagen, dass es wirklich ein starker Auftritt unseres Teams war. Wir gewannen zwar dann nicht nach 60 Minuten, aber der Einsatz des Teams war so hoch, dass ich ein wirklich gutes Gefühl für die Overtime sowie auch im Shootout hatte. Leon machte überdies einen großartigen Job im Shootout", sagte Trainer Matej Hocevar nach der Partie.

Durch den Heimsieg haben die Linzer die Rote Laterne in der Tabelle an das KAC Future Team abgegeben. Der Vorsprung der Oberösterreicher beträgt einen Punkt. Allerdings haben die Kärntner sechs Spiele mehr ausgetragen.