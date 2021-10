Steel Wings feierten Shootout-Sieg über Kitzbühel

Den Linzern gelang ein Traumstart: Verteidiger Laurin Liesch traf nach elf gespielten Sekunden und Pässen von Brikmanis und Stuart zum 1:0 für die Steel Wings und versetzte Mitspieler wie auch die 521 Zuschauer in Feierstimmung. Die Oberösterreicher hatten das Spiel im ersten Abschnitt unter Kontrolle. Manuel Feldbaumer - am Donnerstag in Klagenfurt noch vom Rettungspersonal vom Eis eskortiert - erhöhte zu Beginn des Mitteldrittels in Überzahl sogar auf 2:0. Doch Kitzbühel kam über Treffer von Mitaustiskis (27.) und Wohlfahrt (31.) per Doppelschlag in die Partie zurück.

Iapoco Granza konnte in der 46. Minute nach Zuspiel der beiden Black-Wings-Cracks Stefan Freunschlag und Jakob Mitsch auf 3:2 stellen. Kitzbühel machte Druck, der Ausgleich gelang aber nicht. Bis in die 60. Minute. 52 Sekunden vor dem Ende traf Kittinger zum 3:3. Weil in der Verlängerung keine Entscheidung erzielt werden konnte, ging es ins Penaltyschießen, in dem Michael Farren die Partie zugunsten der Steel Wings entscheiden konnte.

„Das heutige Spiel war die Antwort auf jenes vom Donnerstag. Wir haben das umgesetzt was wir uns für heute vorgenommen haben, wir gingen mit viel Energie raus ins 1. Drittel. Wenngleich das 2. Drittel besser verteidigt hätte werden müssen, blieb es dennoch beim 2:2. Der Ausgleichstreffer im 3. Drittel war bestimmt ein Bitterer, an den Ursachen gilt es zu arbeiten und daraus zu lernen. Schlussendlich war es ein verdienter und erarbeiteter Sieg", sagte Trainer Philipp Lukas nach dem Spiel.

