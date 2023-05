Ex-Black-Wings-Spieler ist neuer Cheftrainer von Marco Rossi in Iowa

Das gab die NHL-Organisation der Minnesota Wild bekannt. Der inzwischen 44-jährige Kanadier stürmte zum Ausklang seiner Karriere zwischen 2015 und 2017 für die Black Wings.

Er war zuletzt Assistent Coach des NHL-Teams.

Iowa Wild erreichte in der abgelaufenen Saison die Play-offs. Gegen die Rockford IceHogs war mit 0:2 in der „Best of 3“-Serie allerdings Endstation.

Mehr zum Thema LASK LASK Christoph Monschein klagte den LASK: Das Urteil ist da LINZ. Einen Erfolg konnte Fußballer Christoph Monschein - vertreten von der Rieder Rechtsanwaltskanzlei Puttinger, Vogl & Partner - bei seiner ... Christoph Monschein klagte den LASK: Das Urteil ist da

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.