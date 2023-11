Black Wings verloren Kragl und die Tabellenführung

In den jüngsten 19 Eishockey-Ligamatches blieben die Steinbach Black Wings nur zwei Mal ohne Punkte – am 27. Oktober beim 2:3 in Villach und heute in Szekesfehervar, wo Janos Hari die ungarischen "Roten Teufel" 151 Sekunden vor der Sirene in Überzahl zum 2:1-(1:0, 0:1, 1:0)-Sieg schoss.

Der entscheidenden Aktion war eine Zweiminutenstrafe für Linz-Kapitän Brian Lebler wegen Spielverzögerung vorausgegangen. Das tut weh, zumal der EHC (ohne den erkrankten Thomas Höneckl) bei den Schüssen mit 29:23 die Nase vorne hatte. Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 (37.) durch Emilio Romig sprang aber nicht heraus.

"Es war ein harter Fight. Wir hatten unsere Möglichkeiten, die späte Strafe und der Treffer waren das Ende der Geschichte. Vielleicht hätten wir uns einen Punkt verdient", sagte Black-Wings-Cheftrainer Philipp Lukas. Auch Verteidiger Niklas Würschl, der mit seinen Kollegen schon am Dienstag (19.15 Uhr) zu Hause gegen Bozen die Chance zur Rehabilitation erhält, zeigte sich enttäuscht. "Wir hatten einen schweren Start mit fünf Minuten in Unterzahl. Leider haben wir zu viel liegen gelassen."

Für Gerd Kragl war das Match nach einem vermeintlichen Kniecheck gegen Akos Mihaly nach nur 321 Sekunden vorbei (6.). Die Tabellenführung ist weg, Titelverteidiger Salzburg ist nach einem 6:2-Erfolg in Asiago neuer Erster.

Fehervar AV19 - Black Wings Linz 2:1 (1:0,0:1,1:0) HCB Südtirol - Pioneers Vorarlberg 4:1 (0:0,1:1,3:0) Vienna Capitals - Graz99ers 3:4 n.V. (1:2,1:0,1:1;0:1) Asiago Hockey - EC Salzburg 2:6 (2:1,0:1,0:4) HC Innsbruck - EC VSV 3:2 (0:1,2:1,1:0) Olimpija Ljubljana - EC-KAC 3:2 n.P. (1:0,1:1,0:1;0:0;1:0)





1. EC Salzburg 22 13 3 2 4 66:49 17 47 2. Black Wings Linz 23 12 2 4 5 77:48 29 44 3. Fehervar AV19 22 14 1 0 7 82:62 20 44 4. EC VSV 22 11 3 2 6 77:63 14 41 5. EC-KAC 23 11 2 3 7 79:54 25 40 6. Pustertal Wölfe 22 11 1 2 8 66:58 8 37 7. HCB Südtirol 22 10 3 0 9 58:53 5 36 8. HC Innsbruck 21 8 3 3 7 56:56 0 33 9. Pioneers Vorarlberg 22 8 1 2 11 68:74 -6 28 10. Olimpija Ljubljana 23 6 3 2 12 59:71 -12 26 11. Vienna Capitals 23 4 3 3 13 58:87 -29 21 12. Asiago Hockey 21 4 2 4 11 45:79 -34 20 13. Graz99ers 22 2 3 3 14 39:76 -37 15

