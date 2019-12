Black Wings drehten Spiel beim Meister

"Der Charakter der Mannschaft stimmt", sagte Black-Wings-Trainer Tom Rowe gestern nach dem 5:4-Sieg auswärts beim Meister in Klagenfurt. Warum?

Sein Team lag nach nicht einmal zwölf Spielminuten mit 0:3 zurück, wurde von den Kärntnern überrollt, kam aber nur 32 Sekunden nach dem 0:3 durch Kapitän Brian Lebler zum 1:3. Weitere 42 Sekunden später stand es durch Justin Florek nur noch 2:3. Das 4:2 des KAC verkürzte Dragan Umicevic 19 Sekunden vor Drittelende in Überzahl zum 4:3. Auf sieben Treffer im ersten Abschnitt folgte ein torloser, in dem sich die Linzer ebenbürtig zeigten. Dan DaSilva (42.) und abermals Umicevic fixierten den glücklichen Sieg in Klagenfurt. Eine Schlussoffensive der ineffizienten Gastgeber blieb unbelohnt. Kleiner Wermutstropfen: Linz-Verteidiger Raphael Wolf schied nach Bandencheck (46.) verletzt aus.

Österreichs U20-Nationalteam belohnte sich mit einem 4:1-Sieg über Slowenien selbst für eine sensationelle B-WM, die der Mannschaft von Trainer Marco Pewal den Wiederaufstieg in die A-Gruppe sicherte. Anteil am Erfolg hatten die Blacks-Wings-Betreuer Philipp Lukas und Jürgen Penker als Co-Trainer sowie der Linzer Paul Schmid, der seit zwei Jahren in Norwegen auf Torjagd geht. (prinz)

