Ab 16:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Klagenfurt

Wir berichten ab 16:45 Uhr live aus der Klagenfurter Messehalle.

Als Tabellennachbarn reisen die Black Wings heute zum Zweiten nach Klagenfurt. Mit dem 6:4-Heimsieg am Freitag gegen Bozen kletterten die Linzer in der Tabelle um einen Platz nach oben. Mit einem Auswärtssieg in Klagenfurt könnte man bei einem Spiel weniger sogar mit dem Meister gleichziehen. Der Vorsprung auf Platz sechs, also einem Platz der den Gang in die Qualifikationsrunde bedeuten würde, beträgt aktuell nur drei Punkte. Diesen Vorsprung wollen die Linzer ausbauen.

Personell wird sich heute im Vergleich zum Freitag eher wenig ändern, die Aufstellung dürfte wohl fast dieselbe sein, wie am Freitag gegen den HCB Südtirol. Matt Finn, Mark McNeill, Julian Pusnik, Marek Kalus und Paul Mocher fehlen nach wie vor verletzt. Mit Ausnahme von Mocher scheint bei den übrigen Cracks aber eine Rückkehr am Freitag in Graz möglich.

Der KAC hat am Freitag in Innsbruck mit 1:4 verloren und sinnt nach Rehabilitation vor eigenem Publikum für diesen Umfaller. Der KAC hat mit 46 Gegentreffern die wenigsten aller EBEL-Teams, allerdings haben nur vier Mannschaften weniger Treffer erzielt als die Rotjacken.

