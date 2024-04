"Täter-Opfer-Umkehr": Zwischen Gmunden und Oberwart fliegen die Fetzen

Daniel Friedrich am Boden

Der Basketballmeister hängt in den Seilen, aber er ist noch nicht k. o. gegangen. "Oberwart hat uns dort, wo sie uns haben wollten. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand", sagte Richard Poiger, Geschäftsführer der OCS Swans Gmunden vor dem vierten Viertelfinale am Samstag (19 Uhr) beim Stand von 1:2 in Burgenland. Verlieren die Oberösterreicher erneut, endet die Saison frühzeitig. Die Sorgenfalten sind nach der jüngsten 63:65-Heimniederlage tief