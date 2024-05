Jugendliche fanden Kriegsgranaten in Klagenfurt

Nach einer weiträumigen Sperre des Gefahrenbereichs am Glanradweg beim Südring habe der Entminungsdienst die beiden 2cm-Sprenggranaten um 20.30 Uhr fachgerecht gesichert, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag in der Früh mit. Die Polizei fand bei einer Nachschau keine weiteren Kriegsrelikte an Ort und Stelle.

Die Polizei äußerte sich lobend über die Jugendlichen. Sie hätten nach dem Fund um 15.45 Uhr richtig reagiert und erkannt, dass es sich um gefährliche Gegenstände handeln müsse. Auch hätten sie unverzüglich die Polizei verständigt. Ein Beamter des Sprengstoffkundigen Dienstes habe die Gegenstände als Sprenggranaten identifiziert, weswegen der Entminungsdienst angefordert wurde. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Passanten bestanden.

