LIVE: Black Wings empfangen Villach

Black Wings Linz - Villacher SV

Black Wings Linz Villacher SV Erstes Bully: 16.02. - 17:30

Alle



Live-Kommentar

17:23 Uhr Die Teams werden in wenigen Minuten auf das Eis kommen. Die Spannung steigt. Gute Unterhaltung wünschen Liwest und die Linz AG. 17:20 Uhr Noch etwas für alle Lebler-Fans: Der Linzer Kapitän hat mit seinem Hattrick seine Torausbeute aus dem Vorjahr (26 Tore) bereits übertroffen. 17:17 Uhr Bereits im Gange sind beide Spiele der Pick Round: Salzburg führt gegen Klagenfurt mit 2:0, Graz liegt gegen Bozen vor heimischen Publikum mit 1:2 zurück. 17:15 Uhr Die weiteren Partien des heutigen Abends in der Qualification Round heißen Fehervar gegen Dornbirn und Innsbruck gegen Znojmo. 17:13 Uhr Die Referees der heutigen Partie heißen Viktor Trilar und Trpimir Piragic. Gregor Rezek und Elias Seewald sind die Linesmen. 17:10 Uhr Die Teams kehren zurück in die Kabinen. Sie erhalten wohl noch einmal letzte taktische Anweisungen. 17:08 Uhr Und so spielen die Gäste: Im Tor steht Brandon Maxwell. Alexander Schmidt ist sein Backup. 1. Linie:

Jamie Fraser, Marko Pöyhonen - Jerry Pollastrone, Patrick Björkstrand, Brodie Reid 2. Linie:

Kevin Schmidt, Mark Cundari - Anton Karlsson, Chris Collins, Martin Ulmer 3. Linie:

Bernd Wolf, Markus Schlacher - Nico Brunner, Miika Lahti, Alexander Lahoda 4. Linie:

Stefan Bacher - Adis Alagic, Felix Maxa, Benjamin Lanzinger 17:05 Uhr Die Aufstellungen sind da! Linz startet mit folgender Formation: Im Tor steht Jeff Glass. David Kickert ist sein Backup. 1. Linie:

Matt Finn, Steve Oleksy - Brian Lebler, Rick Schofield, Dragan Umicevic 2. Linie:

Raphael Wolf, Josh Roach - Andreas Kristler, Justin Florek, Alexander Cijan 3. Linie:

Mario Altmann, Troy Rutkowski - Dan DaSilva, Marco Brucker, Hunter Fejes 4. Linie:

Moritz Matzka, Gerd Kragl - Matthias Neubauer, Stefan Gaffal, Laurens Ober 17:02 Uhr Und noch ein kleiner Rückblick: Das Unterzahltor von Rick Schofield war das insgesamt zehnte seiner Karriere in Linz. Das ist insofern beeindruckend, weil der vereinsinterne Shorthander-Führende Mark Szücs in mehr als zehn Jahren nur auf 14 Treffer kam. Schofield brauchte da nur vier Spielzeiten. 17:00 Uhr Brian Lebler ist nicht nur aktuell Führender der Torschützenliste (27 Saisontreffer), sondern auch der erfolgreichste aktive Spieler der Black Wings gegen den VSV: In 42 Spielen traf er gegen die heutigen Gäste 17-mal, 18 Vorlagen stehen ebenfalls zu Buche. 16:55 Uhr Auch heute haben wir auf Seiten der Linzer einige kleinere Jubilare: Andreas Kristler bestreitet sein 70. Heimspiel im Dress der Stahlstädter, Gerd Kragl sein insgesamt 120. Spiel. Für Stefan Gaffal ist das heutige Spiel die 265. Partie für die Kampfmannschaft der Black Wings. Ebenfalls erwähnenswert: Josh Roach und Justin Florek sind die einzigen beiden Sommer-Neuzugänge, die noch kein Spiel in dieser Saison verpasst haben. Dementsprechend ist es das 45. Spiel in der EBEL für die beiden. 16:50 Uhr Die Teams kommen zum Aufwärmen auf das Eis. 16:45 Uhr Wir schreiben heute das 157. Duell zwischen Linz und Villach, die Bilanz ist beinahe ausgeglichen. 77 Siege stehen für die Linzer seit dem Bundesliga-Einstieg 2000/01 zu Buche, 79 für die Villacher Adler. Das entspricht einer Erfolgsquote von 49,36 Prozent. Vor eigenem Publikum haben die Black Wings 43 der 79 Spiele für sich entschieden. Die statistische Ausgangslage ist also nicht allzu schlecht. 16:40 Uhr Villach konnte im Grunddurchgang drei der vier Matches für sich entscheiden. Auf ein 5:1 in Linz folgte wenige Tage später im November eine 1:5-Niederlage in Villach. Vor Weihnachten verloren die Black Wings vor eigenem Publikum mit 5:7 und nach dem Jahreswechsel setzte es am 7. Jänner eine 2:3-Niederlage in der Draustadt. 16:35 Uhr Ein Wort zu den Personalien: Valentin Leiler wird heute bei den Black Wings fehlen, auch Mark McNeill ist noch nicht bereit für einen Einsatz. Dafür wird Matthias Neubauer heute in die Mannschaft kommen und wohl in der vierten Sturmreihe auflaufen. 16:30 Uhr Servus und herzlich willkommen aus der Linz AG Eisarena! In Kürze starten die beiden Teams ihr Warm-up für diese Partie auf dem Eis.

Duell um die Tabellenführung

Im heutigen Spiel zwischen den zwei punktebesten Teams der Qualifikationsrunde geht es um die Tabellenführung. Aktuell liegt der Villacher SV voran, weil bei Punktegleichheit die Platzierung nach 40 Runden herangezogen wird - da war Villach Sechster und Linz Siebenter. Beide Teams halten bei 15 Punkten und haben einen Polster von acht Zählern auf einen Nicht-Playoff-Platz. Dennoch: Beide Mannschaften wollen sich so schnell wie möglich für die Playoffs qualifizieren. Mit zwei Siegen gegen Villach (am Dienstag folgt das Retourspiel in der Draustadt) würden die Black Wings einen großen Schritt in Richtung Playoff machen.

Emotionale Rückkehr

Das heutige Spiel steht aber im Zeichen einer besonderen Rückkehr. Rob Daum, Linz-Meistermacher 2011/12 und der erfolgreichste Trainer der EBEL-Geschichte, kehrt mit dem VSV an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im OÖN-Interview hat er bereits verraten, dass es ein emotionaler Moment wird. Er spricht sogar vom wohl emotionalsten Spiel seiner Karriere. Darauf vorbereiten konnten sich die Kärntner schon seit Samstag, denn nach dem Auswärtsspiel in Znojmo am Freitag übernachteten die Adler zweimal in Linz, um am heutigen Freitag keine schweren Füße zu haben. Dem Vernehmen nach war das ein Wunsch von Daum.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.