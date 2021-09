Ab 17 Uhr live: Black Wings gastieren in Ljubljana

HK Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz

Olimpija Ljubljana Black Wings Linz Erstes Bully: 26.09. - 18:00

Live-Kommentar

Wir berichten ab 17 Uhr live vom Auswärtsspiel der Black Wings in Ljubljana beim HK Olimpija

Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Innsbruck am Freitag geht es für die Steinbach Black Wings Linz heute mit einem Gastspiel in Ljubljana weiter. Die Mission: den ersten Saisonsieg einfahren. Das Unterfangen könnte aber schwierig werden, schließlich hat Olimpija am Freitag mit einem 6:2-Auswärtssieg in Bozen eine veritable Sensation geliefert. Und auch die erhoffte Besserung im Lazarett ist am Freitag nicht eingetreten - trotz vier Rückkehrern fehlten sieben Spieler. Dragan Umicevic, Andreas Kristler, Emilio Romig, Jakob Mitsch und Stefan Freunschlag mussten absagen, der eine oder andere könnte aber heute wieder ins Aufgebot der Black Wings zurückkehren. Bleibt abzuwarten, wie viele neue Opfer sich die Erkrankung, die in der Kabine grassiert, gefunden hat.

Sportlich sollte die 1:2-Niederlage gegen Innsbruck den Linzern Mut machen. Denn die Leistung hat gestimmt. 32:16 Torschüsse über die gesamte Partie gezählt, darunter jene aus fünf Überzahlsituationen. Die Chancenauswertung ist der große Schwachpunkt im Linzer Spiel, durch ein so verkürztes Line-Up aber auch verständlich.

Die Saison von Olimpija Ljubljana bis heute:

HC Innsbruck - Olimpija Ljubljana 4:3

Olimpija Ljubljana - Graz 99ers 5:2

HCB Südtirol - Olimpija Ljubljana 2:6

