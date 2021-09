Zwei Spiele, keine Punkte, keine Tore geschossen, sechs Gegentreffer kassiert. Die Bilanz der Steinbach Black Wings Linz könnte sich kaum schlechter Lesen. Der Blick auf die Tabelle erinnert an die Vorsaison, in der man über weite Strecken des Grunddurchgangs die Rote Laterne in der Tabelle innehatte. Allerdings lohnt sich ein Blick auf genau diese Vorsaison, um zu begreifen, dass sich das Blatt sehr schnell wenden kann. Und wohl auch wird.