8:1! Black Wings feiern Schützenfest gegen die Vienna Capitals

Es war ein Abend ganz nach dem Geschmack der Steinbach Black Wings Linz:

Die in dieser Saison schwächelnden Vienna Capitals schoss der Eishockeyklub am Freitagabend mit 8:1 aus der Linz AG Eisarena.

Romig (5., 30./im Bild), Pusnik (6.), Ouellette-St-Amant (8., 60.), Collins (12.), Lebler (18.) und Stuart (19.) brachten die 4022 Zuschauer, die Saisonrekord bedeuteten, zum Jubeln.

Die Black Wings bauten ihre Heimserie auf nun acht Siege aus. Schon am Sonntag steht das Auswärtsspiel in Bozen an.

Erfreulich: Der zuletzt angeschlagene Torhüter Thomas Höneckl ist wieder fit.

