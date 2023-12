Spielerfrauen der Black Wings sammeln für den guten Zweck

Die Fans dürfen sich heute nicht nur auf einen ewig jungen Klassiker auf dem Eis freuen, sondern auch auf die Black Wings Ladies Charity. Denn am Rande des 152. Liga-Duells mit den Vienna Capitals versuchen die Spielerfrauen, möglichst viel Geld für den guten Zweck zu verdienen. 27.000 Getränke-Untersetzer warten - verpackt in Sechser-Packs zu einem Preis von fünf Euro - auf neue Besitzer. Pro Spieler versteckt sich zudem eine goldene Unterschrift in den Sets. Wer diese ergattert, gewinnt auch in diesem Jahr ein Trikot des jeweiligen Spielers.

Der Erlös dient zu 100 Prozent zwei charitativen Zwecken: Familie Haidinger aus Ried in der Riedmark braucht für die beeinträchtigte Isabel einen Deckenlift, um wieder baden gehen und ins Bett gehoben werden zu können. Wie in den Vorjahren geht der andere Teil der Spenden an das Kinderhospiz Sterntalerhof, das sich um Familien mit schwerstkranken Kindern kümmert.

Die Partnerinnen der Spieler erhalten zudem Unterstützung von Haupt- und Spieltagssponsor Steinbach. Nach dem Besuch der Black Wings am Dienstagnachmittag am Firmengelände in Schwertberg, bei dem die Linzer zu Punsch und Bratwürsten eingeladen wurden und mit vielen Fans innerhalb des Unternehmens Gespräche führen konnten, spendiert Steinbach Punsch, der gegen freiwillige Spenden ausgeschenkt wird.

Die Steinbach Black Wings zu Gast bei Steinbach in Schwertberg. Bild: BWL

Penker zurück im Tor

Nach zwei trainingsfreien Tagen im Anschluss an ein anstrengendes Wochenende in Italien sollen bei den Black Wings am letzten Wochenende vor der Länderspielpause nochmal alle Kräfte gebündelt werden. Thomas Höneckl musste beim Donnerstagstraining aussetzen, weil er einen Schuss abbekam. Weil die Linzer aufgrund der Nationalteam-Einsätze im Nachwuchsbereich im Tor dünn besetzt waren, wechselte Torhüter-Trainer Jürgen Penker kurzerhand wieder in seine Ausrüstung. Für das Wochenende sollte Höneckl aber rechtzeitig als Ersatz zur Verfügung stehen.

Goalie-Coach Jürgen Penker zurück in der Montur Bild: BWL

Eine Änderung wird es in der Verteidigung geben, denn dort soll Christoph Tialler Einsatzminuten in der Kampfmannschaft bekommen. Er tauscht demnach mit Lorenz Lindner an diesem Wochenende den Platz.

Philipp Lukas: "Uns erwartet wieder ein sehr physisches Spiel. Die Wiener werden kommen und hart spielen. Mir hat unser Körperspiel gegen Bozen und beim HC Pustertal sehr gut gefallen. Wenn wir diese Energie auch morgen wieder abrufen können, können wir gegen jeden Gegner gewinnen. Der Tausch in der Verteidigung wurde bereits mit beiden Spielern vor einiger Zeit besprochen. Lorenz Lindner hat seine Aufgaben bisher sehr gut erfüllt, aber wir wollen auch Christoph Tialler die Chance geben für Einsätze."

