Olympia: Liu Jia zieht mit drittem Sieg in Folge in dritte Tischtennis-Runde ein

Wie in der ersten Runde gab die 39-Jährige einer Verteidigerin das Nachsehen, auf den Erfolg gegen die Ukrainerin Ganna Gaponowa folgte am Montag gegen die für das Russische Olympische Komitee (ROC) antretende Polina Michailowa ein 4:3 (-8,-7,8,5,6,-8,5)-Sieg.

Nach drei Erfolgen en suite geht es am Dienstag gegen Adriana Diaz (PUR) ums Achtelfinale. Wie gegen Gaponowa benötigte die Linzerin etwas, um gegen die Abwehrspielerin das richtige Rezept zu finden. Die ersten beiden Sätze gingen recht deutlich verloren, aber ab da übernahm die sechsfache Olympia-Teilnehmerin vorerst das Kommando und ging in Sätzen mit 3:2 in Front. Im sechsten Durchgang ging es eine Zeit lang Kopf an Kopf, ehe Michailowa mit ein paar Punkten in Folge die Vorentscheidung zum Satzausgleich schaffte. So musste Satz sieben entschieden, in dem sich Liu rasch ab- und letztlich durchsetzte.