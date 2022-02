Das Telefon klingelt bei Liu Jia dieser Tage recht oft. Schuld daran sind nicht nur die Olympischen Winterspiele in der Heimat der Linzer Tischtennisspielerin, sondern auch Alexander Van der Bellen. Der Bundespräsident hat in seinem Grußschreiben zum chinesischen Neujahr (1. Februar) an die chinesische Community in Österreich an Liu Jia erinnert, die bei den Sommerspielen in Rio 2016 die rot-weiß-rote Fahne trug.