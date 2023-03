"Sind nicht da, wo wir sein wollen"

Die WM wird heute erstmalig mit einem Sprintrennen (16 Uhr) in der Königsklasse eröffnet, ehe am Sonntag (ab 12 Uhr, live Servus TV) dann der eigentliche Große Preis steigt.

Rivale Ducati gab zuletzt bei den Testfahrten den Ton an. "Das ist eine brutale Macht, die sie momentan an den Tag legen. Das muss man neidlos anerkennen", sagt KTM-Motorsportchef Pit Beirer, der gestern im freien Training auch einen schweren Sturz von GasGas-Pilot Pol Espargaro miterleben musste. Bessere Nachrichten gab es von den kleineren Klassen. Mit Pedro Acosta in der Moto2 und Daniel Holgado in der Moto3 hatten da jeweils KTM-Fahrer die Nase in den Übungseinheiten vorne.

