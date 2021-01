Rallye: Este Tänak nach erster Monte-Carlo-Etappe in Front

Der Weltmeister von 2019 war am Donnerstag mit seinem Hyundai I20 um 3,3 Sekunden schneller als der finnische Toyota-Pilot Kalle Rovanperä. Vizeweltmeister Elfyn Evans aus Wales folgte mit 8,5 Sekunden Rückstand auf dem dritten Zwischenrang, Titelverteidiger Sebastien Ogier (+16,9/beide Toyota) war vorerst Fünfter beim WM-Auftakt.

Die Österreicher, die in der RC2-Klasse antreten, klassierten sich unter den Top 30 der Gesamtwertung. Hermann Neubauer als 23. verlor mit seinem Ford Fiesta 3:42,3 Minuten auf Tänak, womit er in seiner Klasse vorerst 13. war. Skoda-Fabia-Evo-Pilot Johannes Keferböck (+4:27,8) war Gesamt-28. und lag auch in der RC2 als 18. fünf Plätze hinter seinem Landsmann.