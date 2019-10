Hamilton reichte Sieg in Mexiko nicht

Mercedes-Star Lewis Hamilton durfte sich gestern wie schon 2016 als Gewinner des Formel-1-Grand-Prix von Mexiko feiern lassen. Zum bereits sechsten WM-Titel durfte man ihm dann aber noch nicht gratulieren. Der Brite hätte im Autódromo Hermanos Rodríguez zumindest 14 Punkte mehr als Teamkollege Valtteri Bottas machen müssen. Am Ende machte er der 34-Jährige "nur" zehn Zähler mehr als der drittplatzierte Finne. Doch schon am kommenden Sonntag beim Großen Preis der USA in Austin wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit die triumphale Weltmeister-Party folgen.

Mir ist egal, dass ich noch warten muss, ich liebe Racing und ich nehme einfach ein Rennen nach dem anderen", sagte Hamilton nach dem schon 83. Grand-Prix-Erfolg. Sein Sieg gestern war vor allem perfektem Reifen-Management geschuldet. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel musste sich nach zeitweiliger Führung wie schon so oft am Ende mit dem zweiten Rang zufrieden geben. Pole-Position-Mann Charles Leclerc im zweiten Ferrari fiel durch einen zweiten Boxenstopp zurück und musste sich mit Platz vier begnügen, dahinter landeten die beiden Red-Bull-Fahrer Alexander Albon und Max Verstappen auf den Rängen fünf und sechs.

Der Niederländer Verstappen, der in den letzten zwei Jahren jeweils in Mexiko triumphiert hatte, vergab seine Siegeschancen bereits in der ersten Runde, als er nach einer Berührung mit Hamilton von der Strecke abkam und zum Reifenwechsel an die Box musste.

Verstappen war schon am Samstag wenig glücklich. Da wurde er trotz schnellster Qualifying-Zeit nachträglich auf Rang vier zurückversetzt, weil er die Gelben Flaggen nach einem Crash von Bottas ignoriert hatte. Der Mercedes-Pilot war mit seinem Auto in der letzten Kurve in die Streckenbegrenzung gekracht, trug aber keine Verletzungen davon.