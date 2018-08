Ricciardo wechselt zu Renault

MILTON KEYNES. Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo wird mit Saisonende Red Bull Racing verlassen.

Daniel Ricciardo Bild: APA/AFP

"Das war eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere", sagte der 29-Jährige, der beim Werksteam von Renault für zwei Jahre unterschrieb. Damit geht beim britisch-österreichischen Rennstall eine kleine Ära zu Ende. "Daniel war fast zehn Jahre, also fast seine gesamte Rennfahrer-Karriere, bei uns und hat eine Veränderung und neue Motivation gesucht", äußerte Red-Bull-Berater Helmut Marko Verständnis. Ricciardo debütierte 2011 in einem HRT in der Formel 1, fuhr danach zwei Jahre für Toro Rosso und seit 2014 für das Schwesternteam Red Bull, mit dem er bisher sieben Siege feierte und in der aktuellen WM auf dem fünften Gesamtrang liegt. "Ich weiß, dass Renault jedes Mal Rennen gewonnen hat, wenn sie in der Formel 1 engagiert waren. Ich hoffe, dass ich ihnen auf dieser Reise helfen kann – auf und neben der Strecke", begründet Ricciardo den Wechsel.

Kommt jetzt Sainz?

Mit seinem Abgang nimmt das Fahrerkarussell Schwung auf. Marko sieht der Suche allerdings gelassen entgegen, an Alternativen mangele es nicht: "Das Telefon klingelt ununterbrochen." Für Renault fährt diese Saison noch der ehemalige Toro-Rosso-Pilot Carlos Sainz junior, der von Red Bull aber nur verliehen ist. Der Spanier könnte somit im nächsten Jahr anstelle von Ricciardo für die "Bullen" um WM-Punkte fahren.

