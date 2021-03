Zehnter Liga-Sieg in Folge für die Swans

Das 94. Basketball-Derby wurde zu einer Beute der Swans Gmunden, die mit einem 93:88-(53:41)-Sieg in der Ewigen Bilanz gegen die Raiffeisen Flyers Wels auf 68:26 stellten. Das war letztlich verdient, auch wenn die Messestädter nach der Pause die Intensität erhöhten und noch einmal herankamen. Gegen den Mann des Abends hatte das Team von Sebastian Waser aber kein Rezept. Die Rede ist von Stephon Jelks, der dem Duell der Lokalrivalen mit 21 Punkten und 14 Rebounds (bei "nur" 26 Minuten Einsatzzeit) seinen Stempel aufdrückte. "Er hat großartig gespielt", freute sich Gmundens Finanzchef Harald Stelzer über den Auftritt des US-Legionärs. In Abwesenheit des verletzten Kapitäns Enis Murati zelebrierten die "Schwäne" ihren bereits zehnten Meisterschaftserfolg en suite, in den verbleibenden beiden Runden genügt ein Sieg (am besten schon am Samstag in Klosterneuburg), um als Nummer eins in die Play-offs zu gehen.

Die Welser, bei denen Elvir Jakupovic (neun Punkte) sein Comeback gab, sind Tabellensechste. Gestern stellten die Flyers immerhin den Topscorer. Christian von Fintel verbuchte 25 Punkte. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt das Heimspiel gegen St. Pölten.